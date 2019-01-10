Россиянину грозит семь лет тюрьмы в Белоруссии за перевозку наркотиков

Таможенники нашли у водителя "мерседеса" опасный груз во время досмотра в пункте Варшавский мост.

Россиянин арестован в Бресте по обвинению в незаконном ввозе на территорию страны наркотических средств — гашишного масла и марихуаны. Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, гражданину РФ грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина был задержан 29 декабря 2018 года при попытке провезти гашишное масло и марихуану на автомобиле "Мерседес" из Польши в Белоруссию. Таможенники нашли незаконный груз во время досмотра в пункте Варшавский мост.