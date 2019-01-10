В Петербурге нашли пропавшего с Дворцовой площади двуглавого орла

Правоохранители выяснили, что декоративный элемент демонтировали для реставрации.

Петербургская полиция нашла пропавшего с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади металлического двуглавого орла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

— В ходе проверки было установлено, что данный элемент демонтирован для проведения реставрационных работ, — говорится в сообщении.

Напомним, около 09:00 утром 9 января наряд полиции обнаружил пропажу, в связи с чем началась проверка.