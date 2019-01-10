"А судьи кто?" Гурцкая раскритиковала предложение ввести цензуру в музыке

Вместе с тем певица призналась, что какие-то вещи на сцене её ошеломляют даже "не как профессионального музыканта, а как мать".

Некоторые современные музыкальные произведения "просто шокируют", но это не является поводом для введения цензуры на эстраде. Так предложение певца Димы Билана прокомментировала заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства призналась, что какие-то вещи на сцене сегодня её ошеломляют даже "не как профессионального музыканта, а как мать". Однако певица убеждена в правильности положений Конституции РФ, согласно которым цензура в стране категорически запрещена. По мнению певицы, ограничения могут только помешать творчеству.

— К тому же возникает резонный вопрос: "А судьи кто?" Насколько их вкусы безупречны и объективны? — заявила Гурцкая в беседе с РИА "Новости".

Как отметила артистка, непристойные вещи регулирует Кодекс об административных правонарушениях и специальный закон, защищающий детей. Певица призвала научиться применять действующие нормы, а не "идти путём новых запретов".

Напомним, певец Дима Билан предложил ввести цензуру на эстраде, "чтобы не сваливаться в треш". Позже музыкант объяснил, что имел в виду.