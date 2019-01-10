Экономист объяснил, почему Центробанк вдвое снизил долю долларовых резервов

На смену американской валюте пришёл евро (доля увеличилась на 6,9%), а также китайский юань.

Доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Генрих Пеникас в беседе с Лайфом объяснил, почему Центральный банк России вдвое снизил долю долларовых резервов.

— Динамика доллара и евро, она была очень сонаправлена, поэтому, когда держали в обоих валютах, то, в принципе, это всё равно что держать в одной. То есть, с точки зрения диверсификации риска, разницы никакой нет. Поэтому в этом плане сейчас диверсификация стала больше, поэтому это основной момент, — сказал он.

Напомним, что на замену американской валюте пришёл евро, доля которого за последний год увеличилась на 6,9% — до 32%, а также китайский юань, доля которого сейчас составляет 14,7% против 0,1% в июне 2017 года.