Полторак предупредил о новых попытках Украины пройти через Керченский пролив

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, действия России в конце ноября 2018 года для украинской стороны были "неожиданными".

Украина продолжит попытки прохода через Керченский пролив и намерена направлять суда в порты в Азовском море. Об этом заявил глава Министерства обороны Незалежной Степан Полторак.

— Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проход... Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость, — сказал Полторак.

По словам украинского министра, действия российской стороны в конце ноября 2018 года в Керченском проливе для Украины были "неожиданными".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.