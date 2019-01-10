В Москве в шахте лифта обнаружили человеческие кости

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В Москве в шахте лифта обнаружили человеческие кости

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Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Фрагменты скелета обнаружили под слоем земли, когда начали реконструкцию недостроенного здания.

В находящемся на реконструкции недостроенном здании на юге Москвы найдены человеческие останки. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

Череп и отдельные кости были обнаружены под слоем земли в шахте лифта. По предварительным данным, смерть человека наступила ещё в прошлом веке — более 25 лет назад.

По факту обнаружения человеческих останков проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. Следователям предстоит установить личность умершего.

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