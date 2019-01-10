Пилот прокатил жену в кабине самолёта и теперь может лишиться работы

Мужчине запретили совершать вылеты сроком на шесть месяцев и назначили штраф в 1770 долларов.

В Китае авиакомпания отстранила от работы командира самолёта и выписала ему штраф за то, что он тайно покатал жену в кабине пилотов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В заявлении авиакомпании Donghai указано, что мужчина купил супруге билеты на два рейса и разрешил ей сидеть в кабине во время полёта.

— Чэнь злоупотребил своими полномочиями, нарушил правила безопасности и действовал вопреки советам других, — заявили в компании.

В результате пилота отстранили от полётов на шесть месяцев и выписали штраф в размере 12 тысяч юаней (1770 долларов США). Его коллег оштрафовали на 6 тысяч юаней (885 долларов США) и отстранили от работы на 15 суток за содействие.

Летом 2018 года пилотов британской авиакомпании EasyJet уволили за то, что они баловались в кабине во время рейса, транслируя это в Snapchat.