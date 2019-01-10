Приёмным родителям могут запретить переезд без разрешения органов опеки

Также Министерство просвещения ранее предложило запретить усыновлять более одного ребёнка в год. Исключением могут стать случаи усыновления братьев и сестёр.

В России приёмным семьям могут запретить переезд на новое место жительства без разрешения органов опеки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ сообщает ТАСС.

В конце 2018 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён законопроект об изменении процедуры усыновления несовершеннолетних.

— В законопроекте содержатся предложения, согласно которым опекуны должны будут уведомить органы опеки о смене места жительства для проведения обследования условий нового места жительства, — пояснили в пресс-службе.

В Минпросвещения отметили, что такая мера сможет "препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребёнка".

Кроме ограничения на переезд приёмных родителей, в министерстве предложили запретить усыновлять в год более одного ребёнка. В качестве исключений будут рассматриваться случаи усыновления братьев и сестёр.

Как предполагается, закон, в случае его принятия, вступит в силу через два года — 1 января 2021 года.