Сдует. Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в субботу

Сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду ожидается в Московском регионе в субботу, 12 января. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Кроме ветра в субботу ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит днём минус 6–8 градусов в Москве, минус 6–10 — в области. Ночью же в столице будет 12–14 градусов мороза, а в Подмосковье — 10–15 градусов со знаком минус.

Практически аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 13 января.