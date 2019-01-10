Развела огонь в сугробе. Пенсионерка выжила после ночи в Уральских горах в мороз

Оказалось, что 25 лет назад альпинистку спасали из заповедника "Вишерский" в Пермском крае.

В Челябинской области спасли 67-летнюю туристку из Перми, которая заблудилась и провела ночь в лесу во время сильной метели. Выжить пенсионерке помогли альпинистские навыки. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка "Таганай".

Пожилая женщина прибыла с группой спортсменов-альпинистов, чтобы совершить восхождение на Откликной Гребень в рамках первого этапа первенства Перми. Сама пенсионерка в соревнованиях не участвовала, а приехала "за компанию". Спортсмены заметили исчезновение пожилой спутницы в 17:00. К поискам приступили немедленно.

Сама пенсионерка поняла, что заблудилась, лишь в 18:00. К этому времени батарейки в фонарике и аккумулятор в телефоне были уже разряжены, поэтому туристка начала думать, как согреться. Она вырыла яму в сугробе и развела костёр с помощью зажигалки. Всю ночь альпинистка грелась возле огня, а около 4 утра её нашли спасатели и вывели к лагерю.

Оказалось, что 25 лет назад пенсионерку спасали из заповедника "Вишерский" в Пермском крае. Тогда она неудачно проехала на лыжах и повредила ногу.