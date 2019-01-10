ОНФ предложил открыть утилизационные пункты на местах ёлочных базаров

Благодаря переработке ёлок можно сделать пеллеты для отопления, которые по своей эффективности превосходят дрова, а из больших городских елей — клюшки для хоккея, отмечают в Народном фронте.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Министерство природных ресурсов и экологии с предложением открыть утилизационные пункты на месте ёлочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба движения.

— Многих от использования натуральных ёлок отталкивает то, что их приходится выбрасывать в мусорные баки, что создаёт проблемы и с вывозом отходов. В связи с этим на местах ёлочных базаров надо открывать пункты по утилизации и устанавливать там специальные баки. С таким предложением мы обратились в Минприроды России, — сказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Миронов отметил, что благодаря переработке ёлок можно сделать пеллеты для отопления, которые по своей эффективности превосходят дрова. Из больших городских ёлок, по мнению координатора, можно изготовить хоккейные клюшки или сувениры для детей-сирот.

По его словам, натуральные ели с точки зрения экологии и здоровья человека более безопасны, чем искусственные, как считают многие россияне.