"Ностальгия мышц". Дедушка из Ростова ищет спарринг-партнёра по боксу

В одном из клубов Ростова-на-Дону уже несколько лет активно занимается спортом наравне с молодыми парнями 82-летний Василий Макаровский. Однако дедушке не удаётся найти спарринг-партнёра по боксу, из-за чего ему пришлось пропустить предыдущие соревнования.

— Вспомнил молодость. Ностальгия по прошлому, ностальгия мышц, настроения, души. Поэтому я с удовольствием занимаюсь боксом, — поделился эмоциями с Лайфом Василий.

Пожилой боец твёрдо намерен в феврале принять участие в соревнованиях. Поэтому сейчас Василий находится в поисках партнёра по бою и активно готовится к предстоящим состязаниям.