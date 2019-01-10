Дознавательница из Уфы может потребовать 30 млн с обвиняемых в её изнасиловании

Знакомый фигурантов дела усомнился, что мужчинам удастся найти такие деньги для выплаты компенсации.

Обвинившая троих полицейских в изнасиловании дознаватель из Уфы хочет потребовать с обидчиков крупную денежную компенсацию. Об этом газете "Московский комсомолец" рассказал знакомый арестованных Андрей Шурухин.

— Я тоже слышал, что она выставила материальные претензии. Речь шла о сумме по 10 миллионов рублей с каждого обвиняемого, — заявил Шурухин изданию, отметив, что изначально адвокат истицы "отказывалась от любых денег".

Мужчина отметил, что экс-полицейским в случае удовлетворения ходатайства судьёй вряд ли удастся собрать столь крупную сумму.

Напомним, что, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом.

Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобные данные мышиной вознёй. Подробнее об истории читайте в материале Лайфа.