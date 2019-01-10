Самолёт вынужденно сел в Нижневартовске из-за панической атаки у пассажира

Самолёт "Аэрофлота" вынужденно сел в Нижневартовске, хотя летел из Красноярска в Москву, из-за панической атаки у пассажира. Кроме того, у него высоко поднялось давление. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на департамент здравоохранения региона ХМАО.

— У пассажира подскочило давление, была паническая атака. В больницы Нижневартовска он госпитализирован не был, — сообщили в ведомстве.

В итоге рейс Красноярск — Москва задержался на 1 час 25 минут.