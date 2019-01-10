Рогозин рассказал, как запуску американской ракеты Falcon помогает сама Земля

Глава "Роскосмоса" отметил, что ракета Илона Маска может поднять 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Ракетам Falcon компании SpaceX помогает, в отличие от российской "Ангары", географическое положение космодрома. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

Рогозин отметил, что Falcon может поднять 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и это связано с расположением американской космической гавани на мысе Канаверал.

— У них есть преимущество географическое — их ракеты аналогичного класса могут поднять больше нагрузки в силу того, что они находятся ближе к экватору, южнее нас намного, — сказал Рогозин.

Кроме того, Рогозин сообщил, что у России есть все типы ракет-носителей — от лёгкого до тяжелого класса, и в будущем появится сверхтяжёлая ракета. Правда, это случится примерно через 10 лет.

23 декабря Лайф рассказывал о том, что с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с улучшенным спутником GPS. Это был 21-й запуск компании в 2018 году.