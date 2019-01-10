"Союзники-инопланетяне". В Госдуме оценили план прохода судов ВСУ в Азов

Депутат назвал анекдотом слова украинского генерала об использовании "фиксации из космоса" для помощи в прохождении пролива.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал придуманный на Украине "беспроигрышный" вариант прохода судов ВСУ в Азовское море. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Подобные затеи ничего, кроме искренней улыбки, вызвать не могут, поскольку больше похожи на анекдот, чем на реальные планы по захвату Азовского моря — теперь, очевидно, с помощью новых союзников — инопланетян, — заявил политик.

Козенко подчеркнул, что Россия не допустит провокаций у своей границы и будет пресекать любые попытки её нарушения как на суше, так и на море.

Ранее экс-заместитель главы Генштаба ВМС Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что "фиксация из космоса" западными союзниками страны может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с Лайфом также высмеял украинский план, объяснив его "особой связью с космосом в головах".