Утонул в сауне. В Оренбургской области возбуждено дело по факту смерти ребёнка

Трагедия произошла в первый день нового года, когда семья отправилась отдыхать с родственниками и друзьями.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти десятилетнего мальчика в бассейне сауны в городе Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла в первый день нового года. Семья отправилась днём 1 января в сауну с родственниками и друзьями. Родители отвлеклись и упустили из вида ребёнка на короткий промежуток времени. Однако этого оказалось достаточно для непоправимого. Один из родственников увидел школьника лежащим на дне бассейна. Мальчика вытащили из воды и вызвали скорую, но приехавшим врачам оставалось только констатировать его смерть.

Мать погибшего была допрошена в качестве подозреваемой, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативники изъяли камеры видеонаблюдения, поговорили со свидетелями, а также изучили журналы и документы на сауну. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.