Путин на встрече с Новаком поручил сосредоточиться на газификации регионов

Темпы выполнения программы будут наращивать с учётом развития магистральной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром энергетики Александром Новаком. В ходе беседы глава государства поручил Минэнерго совместно с "Газпромом" сосредоточиться на проектах по газификации российских регионов.

— Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие этапы имели, что называется, доведение до конечного потребителя — до домохозяйств, до семей, чтобы это было обеспечено, — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Новак доложил, что в прошлом году уровень газификации увеличился до 68,5 процента, введены в строй почти 500 котельных. По его словам, темпы нужно наращивать с учётом развития магистральной инфраструктуры.

— По вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, — добавил Новак на встрече с Путиным.

Добавим, что летом прошлого года глава государства отмечал, что уровень газификации регионов растёт недостаточными темпами. Президент призывал добиться координации между федеральными органами власти, "Газпромом", независимыми производителями и местными региональными органами власти.