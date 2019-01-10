Жительнице Барнаула проломила голову упавшая с восьмого этажа плитка

Пострадавшая посетительница салона красоты была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

В Барнауле на голову посетительнице салона красоты с высоты восьмого этажа упала облицовочная плитка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. ЧП случилось, когда женщина спускалась по лестнице, выходя из салона красоты.

52-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.