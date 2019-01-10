Лукашенко поручил наладить поставку нефти в Белоруссию через Прибалтику

Также, по мнению политика, после модернизации двух заводов Минск сможет обеспечивать топливом страны Балтии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил кабинету министров проработать вопрос альтернативных поставок нефти в республику — через прибалтийские порты. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики, — сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, такой вариант будет для прибалтийских стран более выгодным, чем покупка нефтепродуктов по мировым ценам. Политик напомнил, что модернизацию Новополоцкого нефтеперерабатывающего предприятия и ещё одного завода планируется завершить уже в этом году.