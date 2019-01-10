Новак доложил Путину о перспективах развития угольной отрасли

А президент призвал подумать над тем, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объёме будем вкладывать ресурсы, для того чтобы доставить уголь потребителям.

Около 1,5 триллиона рублей будет вложено в ближайшее время в развитие угольной отрасли России и развитие портовой инфраструктуры. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в четверг.

Глава ведомства напомнил, что ключевым толчком к работе в этом направлении стало заседание президентской комиссии, которое прошло минувшим летом в Кузбассе. На встрече были обозначены новые задачи по развитию угольной отрасли и по развитию магистральной и железнодорожной инфраструктуры. Российский лидер, в свою очередь, поручил окончательно сформулировать достигнутые на том совещании договорённости в виде списка конкретных поручений и вместе с Администрацией президента их реализовать.

— Я помню прекрасно озабоченности, связанные с возможностью переразмеренности отрасли, с возможностью переразмеренности сетевого хозяйства в этой связи. Но всё-таки нужно понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объёме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям, — приводит поручение Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Как уже сообщал Лайф, президент неоднократно отмечал, что Россия намерена расширить позиции на мировом угольном рынке.