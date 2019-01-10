Клинцевич объяснил готовность НАТО к диалогу с Москвой по ДРСМД

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Лайфом поддержал инициативу НАТО о необходимости диалога с Москвой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Если будет встреча, я всегда отношусь к той категории людей, которая такие вещи оценивает положительно, — сказал он.

По словам Клинцевича, любая встреча нужна и важна. Сенатор отмечает, что тема ДРСМД волнует НАТО больше, нежели Соединённые Штаты.

— Они понимают, что <..> эта проблема не затрагивает американцев. Ракеты средней и меньшей дальности до американцев не долетают, а до европейцев они вполне долетают, — отметил он.

Ранее помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес заявил, что Североатлантический альянс настроен на поддержание диалога с Россией по любым вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В декабре 2018 года США дали России 60-дневный срок на "возвращение к исполнению своих обязательств" по соглашению. В российском МИД в ответ заверили, что Россия соблюдает все положения ДРСМД.