Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк назвал указ президента противоправным.

Президент Пётр Порошенко не имел права присваивать звание Героя Украины лидеру раскольников Филарету. Такое мнение высказал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, сообщает "Страна.ua".

Вовк напомнил о существовании устава звания "Герой Украины", согласно которому президент страны "не наделён правом самостоятельно принимать решение о присвоении звания". Порошенко должен был получить предложение о присвоении звания от соответствующих органов и наградной лист установленного образца.

— Выдвижение кандидатуры к присвоению звания "Герой Украины" осуществляется по месту работы лица, — прокомментировал Вовк, отметив, что украинский президент не стал соблюдать эти условия устава.

Напомним, что, награждая Филарета, Пётр Порошенко заявил, что ещё не придумано степени, какой можно измерить его вклад "в борьбу за поместную церковь".