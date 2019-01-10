Лукашенко заявил, что Россия может потерять союзника в лице Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять "единственного союзника на западном направлении" в лице Минска из-за налогового маневра и отказа России предоставить Белоруссии компенсацию.

— Если изберёт руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, то это их выбор. Мы же их заставить не можем, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко утверждает, что Белоруссия способна заработать 400 миллионов долларов, чтобы компенсировать ожидаемые в этом году потери от налогового маневра.

С 2019 по 2024 год будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, который направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на продукты чёрного золота у Минска ожидаются дополнительные издержки. Белоруссия, например, оценивает свои потери за этот период в размере 11 миллиардов долларов.