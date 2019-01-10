В ЛНР рассказали, за сколько украинский офицер продал им данные о дислокации ВСУ

Боец передал МВД республики секретные документы, из которых были получены сведения о расположении 11 батальонов.

Офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) продал ополченцам информацию о местах дислокации ряда подразделений армии Незалежной в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики.

При этом украинский военный сам предложил сведения, позвонив на горячую линию МВД ЛНР. Он представился офицером штаба оперативно-тактической группы "Север" ВСУ и попросил 30 тысяч гривен (более $1 тысячи) за секретные документы. Украинец заявил, что ему срочно нужны деньги.

— Проведена предварительная проверка "продавца" и передаваемых им сведений. После чего оговорённая сумма была передана адресату, — рассказали в МВД республики.

Отмечается, что из полученных файлов были установлены места дислокации 11 подразделений группы "Север". Полный список опубликован на официальном сайте республиканского МВД.