Актёр Алексей Серебряков стал дедушкой

Российский актёр Алексей Серебряков впервые стал дедушкой — у его дочери Дарьи родилась девочка. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на окружение артиста.
— Малышка появилась на свет рано утром. Она рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья, — рассказал источник.
Как отмечается, Серебряков был очень рад новости о прибавлении в семье. Он интересуется, как внучка себя чувствует, и просит прислать ему фотографии.
Как ранее писал Лайф, актёр Иван Добронравов стал отцом.
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