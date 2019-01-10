Актёр Алексей Серебряков стал дедушкой

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Актёр Алексей Серебряков стал дедушкой

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Приёмная дочь артиста родила ребёнка в США рано утром, на выписку приехала вся семья.

Российский актёр Алексей Серебряков впервые стал дедушкой — у его дочери Дарьи родилась девочка. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на окружение артиста.

— Малышка появилась на свет рано утром. Она рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья, — рассказал источник.

Как отмечается, Серебряков был очень рад новости о прибавлении в семье. Он интересуется, как внучка себя чувствует, и просит прислать ему фотографии.

Как ранее писал Лайф, актёр Иван Добронравов стал отцом.

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