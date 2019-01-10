Удаляли варикоз. Жительница Томска скончалась после операции в частной клинике

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Удаляли варикоз. Жительница Томска скончалась после операции в частной клинике

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Пятаков

Следователи в Томске начали проверку информации о смерти девушки после операции в одной из частных клиник города. Об этом сообщает СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, 25-летняя жительница Томска обратилась в клинику в декабре прошлого года. Там ей сделали операцию по удалению варикоза на ноге. Вмешательство проводилось под местным наркозом. После этого её самочувствие ухудшилось.

Девушку доставили в клинику Сибирского государственного медуниверситета. Врачи боролись за её жизнь, но 4 января она скончалась.

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