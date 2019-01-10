Посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве денег на армию

В МИД же заверили, что взнос, на который пожаловались мексиканцы, является добровольным.

Два мексиканца обвинили Посольство Украины в Мексике в вымогательстве денег при оформлении виз. Об этом сообщает "ТСН".

Гражданин Мексики Карлос Эдуардо Сото Тревино рассказал, что трижды обращался в посольство. По словам мужчины, ему по настоянию консула, помимо визового сбора, приходилось вносить "благотворительный" взнос.

— Когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она (консул. — Прим. ред.) просила вас написать аналогичный, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80−100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу, — пояснил мужчина, отметив, что сама виза оплачивается отдельно.

Другой гражданин Мексики, Сергио Пенья Серрано, подтвердил слова соотечественника о пожертвованиях.

— На столе лежала форма письма, которое нужно было воспроизвести, о том, что я добровольно жертвую деньги, — заявил Серрано. Отмечается, что взносы идут на нужды украинской армии.

Консул Украины в Мексике Анна Пророк прокомментировала обвинения, заявив, что не слышала о подобных случаях.

— Если граждане сдают деньги на АТО, то это их личное дело, а не моё, — цитирует дипломата "ТСН".

В МИД Украины также прокомментировали обвинения, назвав взнос добровольным.

— Это добровольное дело, следовательно, инициативно отдельные сотрудники выразили желание формировать эти средства и передавали их в киевский военный госпиталь на лечение военных, оказавшихся в зоне боевых действий, — заявил заместитель директора консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.