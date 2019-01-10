Авиалайнер МС-21 соберут с российским композитным крылом

В ОАК уточнили, что образцы аналогов иностранных запчастей находятся на стадии испытаний.

Проект создания нового российского пассажирского авиалайнера МС-21 будет завершён с использованием деталей отечественного производства. Об этом сообщил президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь.

— С 2014 года идёт работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов, — цитирует его пресс-служба ОАК.

По словам Слюсаря, эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, отечественные аналоги иностранных запчастей проходят испытания. После завершения тестирования образцы намерены пошагово внедрить в проект.

При этом в ОАК назвали необъяснимым запрет со стороны американских властей. В корпорации сообщили о начале процедуры обжалования этого решения.

Ранее стало известно, что американские санкции в отношении АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" помешали поставкам из США и Японии материалов для композитного "чёрного крыла" среднемагистрального самолёта МС-21. Лайф разбирался, что будет с российским лайнером.