Владелец Elle и Maxim Шкулёв купил интернет-газету "Фонтанка"

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Владелец Elle и Maxim Шкулёв купил интернет-газету "Фонтанка"

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Медиаменеджер и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулёв купил контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издаёт питерскую интернет-газету "Фонтанка". Отмечается, что появление нового владельца не отразится на информационной политике издания. Сейчас формирование стратегии развития СМИ пока находится на стадии обсуждения, пояснил сам Шкулёв.

— Вместе с сооснователями, вместе с командой изучить, порассуждать и определиться и принять стратегию, мы находимся на этом пути, — сказал он ТАСС.

Он хоть и рассказал о покупке контрольного пакета акций, но раскрывать сумму сделки отказался. Шкулёв сослался на коммерческую тайну.

Виктор Шкулёв является владельцем таких изданий, как Elle, Maxim, "Антенна-Телесемь", Psychologies и "Счастливые родители".

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