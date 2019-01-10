Аналитики назвали десятку самых популярных авто в России с автоматом

KIA Rio признана самым популярным автомобилем в России с автоматической коробкой передач. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
За 11 месяцев прошлого года автомобили с АКПП купили 850 тысяч человек, 60 тысяч из них — KIA Rio. На втором месте в рейтинге оказался Hyundai Creta — 46 тысяч, а на третьем — Hyundai Solaris с 42 тысячами проданных экземпляров.
Четвёртое место получила Toyota Camry — 30 тысяч. Замыкает пятёрку Volkswagen Tiguan — 28 тысяч автомобилей.
В топ-10 лучших авто с автоматом вошли KIA Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.
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