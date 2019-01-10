Москвичам показали пути объезда аварии в Тушинском тоннеле

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Москвичам показали пути объезда аварии в Тушинском тоннеле

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Фото: © Twitter/ЦОДД

В ЦОДД рассказали, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра перекрыто.

Центр организации дорожного движения показал, как лучше объезжать место в районе аварии на Канале имени Москвы. Карта опубликована в "твиттере" службы.

Согласно карте, движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра перекрыто. Движение в сторону области проходит по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак". ЦОДД предлагает объезжать место аварии либо по Ленинградскому шоссе, либо по проспекту Маршала Жукова.

Напомним, сегодня после провала грунта затопило тоннель в московском Тушине. Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что движение по Волоколамскому шоссе восстановят завтра.

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