Москвичам показали пути объезда аварии в Тушинском тоннеле

В ЦОДД рассказали, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра перекрыто.

Центр организации дорожного движения показал, как лучше объезжать место в районе аварии на Канале имени Москвы. Карта опубликована в "твиттере" службы.

Схема объезда в связи с ЧП в Тушинском тоннеле. pic.twitter.com/DpNyrNMeya — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Согласно карте, движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра перекрыто. Движение в сторону области проходит по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак". ЦОДД предлагает объезжать место аварии либо по Ленинградскому шоссе, либо по проспекту Маршала Жукова.

Напомним, сегодня после провала грунта затопило тоннель в московском Тушине. Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что движение по Волоколамскому шоссе восстановят завтра.