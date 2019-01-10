Пропавшую в Элисте 15-летнюю школьницу нашли в роддоме в Москве

Проживающая в Павловском Посаде девушка самостоятельно приехала в медучреждение на такси.

Числившуюся пропавшей без вести несовершеннолетнюю девушку нашли в московском роддоме. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее 15-летняя школьница была объявлена в розыск Управлением МВД России по городу Элиста. Как выяснилось, она проживала в подмосковном городе Павловский Посад.

— Она самостоятельно приехала в больницу на такси, — рассказал собеседник агентства.

Теперь предстоит выяснить личность мужчины, с которым у школьницы была интимная связь.

Ранее Лайф сообщал о школьнице из Челябинской области, которая попыталась смыть своего новорождённого ребёнка в унитаз.