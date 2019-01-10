"Прекрати жить во грехе!" Депутат ответил на предложение Билана ввести цензуру

Чернышов уверен, что у самого исполнителя рыльце в пушку — он относится к тем вечно молодым представителям шоу-бизнеса, из-за которых на эстраду закрыт путь новичкам.

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал Лайфу, что уличил в причастности к "цензуре" певца Диму Билана, призвавшего создать определённые рамки на эстраде. Депутат объяснил, что имеет в виду.

— Видели, как я?! Я, как лев, сражался с Биланом! Я написал ему письмо, я написал открытое письмо Диме Билану, сказал, что так нельзя. Так нельзя, Дима! Прекрати так жить, во грехе и запретах! Я выступаю действительно против цензуры, потому что благодаря этой цензуре мы видим на этих "огоньках" одних и тех же товарищей. Благодаря этой цензуре, у нас на "Евровидение" ездят по два раза, по три раза одни и те же люди, — считает Чернышов.

Депутат отметил, что по вине такой "цензуры" на российской эстраде не появляется ничего нового — выступают одни и те же исполнители, которые молодятся, закрашивая свои клипы в тёмную гамму на чёрно-белом фоне. По его мнению, в России пытаются создать "большую палитру" музыкантов, а Билан говорит, что это всё плохо, якобы много стало грязи.

Чернышов признался, что разделяет позицию лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который с помощью сатиры реагирует на происходящее в стране.

— Группа "Ленинград" — это такая сатира на происходящее, в том числе в нашей стране. Другого у нас нет, к сожалению, качественного продукта, они делают это для людей качественно, они делают это интересно. И сравнивая что-то с чем-то, по сути, они улавливают то, что интересно многим людям, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее певец Дима Билан заявил, что на российской эстраде должны быть определённые рамки. Комментируя его предложение, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с Лайфом предложил ввести возрастной ценз на музыку. А депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Рок-музыкант в долгу не остался — ответил стихом.