Россиян предупредили об угрозе цунами в Индонезии

Меньше месяца назад разрушительной силы волна ударила по стране и унесла жизни более 400 человек.

Российских туристов предупредили об угрозе цунами в Индонезии. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД в своём аккаунте в "Твиттере".

— Индонезия — возможны цунами, наиболее подвержены стихии западное побережье провинции Бантен на о. Ява и побережье провинции Лампунг на о. Суматра, — говорится в сообщении дипломатов.

Кроме того, туристам рекомендуют находиться подальше от Зондского пролива, хотя бы не приближаться на расстояние менее 500 метров.

Как уже сообщал Лайф, разрушительное цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем Суматру и Яву. Жертвами стали более 430 человек.