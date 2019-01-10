Утратило силу распоряжение о возможной передаче Исаакиевского собора РПЦ

Распоряжение властей Санкт-Петербурга о возможности передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на Комитет имущественных отношений (КИО) города.
Отмечается, что соответствующий документ был подписан 30 декабря 2016 года. Предполагалось, что РПЦ подаст заявку в двухлетний срок.
— Поскольку официальной заявки от РПЦ не поступило в установленные сроки, распоряжение утратило силу, — прокомментировал собеседник агентства.
В КИО пояснили, что, если соответствующую заявку подадут, вопрос будут решать "в установленном порядке" — комитет должен будет выдать новое распоряжение.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени