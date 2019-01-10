Инфляция в России составила 4,3% по итогам 2018 года

Читайте также

Инфляция в России составила 4,3% по итогам 2018 года

13

Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Продовольственные товары в ушедшем году стали дороже на 4,7%, непродовольственные — на 4,1%.

Россия завершила 2018 год с уровнем инфляции 4,3%, говорится в материалах Росстата. Ранее служба оценила этот показатель в 4,2%.

Уровень инфляции в РФ в 2017 году составил 2,5%, в том числе в декабре 2017 года показатель был 0,4%.

Как отмечается, продовольственные товары в 2018 году стали дороже на 4,7%, непродовольственные — на 4,1%, услуги — на 3,9%.

Ранее Всемирный банк отметил рост экономики РФ при низком уровне инфляции в 2018 году.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×