Собянин рассказал, когда по Тушинскому тоннелю запустят движение после аварии

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Собянин рассказал, когда по Тушинскому тоннелю запустят движение после аварии

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Фото: Twitter.com/ЦОДД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение по Тушинскому тоннелю будет запущено сегодня в период с 18:00 до 18:30.

Градоначальник добавил, что сейчас заканчиваются работы по устранению аварии. Между тем в ЦОДД пояснили, что сначала по тоннелю запустят общественный транспорт, а уже затем пустят автовладельцев.

Сегодня после провала грунта затопило тоннель в московском Тушине. К затоплению могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Однако столичные власти пояснили, что это всего лишь одна из версий. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.

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