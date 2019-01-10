Собянин рассказал, когда по Тушинскому тоннелю запустят движение после аварии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение по Тушинскому тоннелю будет запущено сегодня в период с 18:00 до 18:30.

Заканчиваем противоаварийные работы по основному ходу Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В 18:00 - 18:30 запустим движение. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 января 2019 г.

Градоначальник добавил, что сейчас заканчиваются работы по устранению аварии. Между тем в ЦОДД пояснили, что сначала по тоннелю запустят общественный транспорт, а уже затем пустят автовладельцев.

Сегодня после провала грунта затопило тоннель в московском Тушине. К затоплению могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Однако столичные власти пояснили, что это всего лишь одна из версий. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.