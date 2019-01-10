Найден мёртвым врио замглавы сибирской транспортной полиции

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле Руслана Кулиева обнаружено не было.

Тело временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, полковника Руслана Кулиева нашли у железнодорожных путей в Новосибирске. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство РИА "Новости".

— Сегодня его тело было обнаружено возле железнодорожных путей без признаков насильственной смерти, — рассказал собеседник агентства без уточнения деталей.

Руслан Кулиев работал в органах внутренних дел с 1992 года. На должность замначальника полиции по оперативной работе Управления на транспорте МВД России по СФО мужчина был назначен в 2012 году.