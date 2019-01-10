Найден мёртвым врио замглавы сибирской транспортной полиции

Тело временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, полковника Руслана Кулиева нашли у железнодорожных путей в Новосибирске. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство РИА "Новости".
— Сегодня его тело было обнаружено возле железнодорожных путей без признаков насильственной смерти, — рассказал собеседник агентства без уточнения деталей.
Руслан Кулиев работал в органах внутренних дел с 1992 года. На должность замначальника полиции по оперативной работе Управления на транспорте МВД России по СФО мужчина был назначен в 2012 году.
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