Британцы в восторге от слухов о четвёртой беременности Кейт Миддлтон

Поклонники герцога и герцогини Кембриджских неверно истолковали содержание газетной публикации, но волну народной любви уже не остановить.

Слухи о скором прибавлении в семействе принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились после того, как Daily Mirror опубликовала ставки букмекеров на будущее королевской четы. Среди прочего было указано, что шансы на то, что герцогиня Кембриджская объявит о четвёртой беременности в 2019 году, составляют 2 к 1. Речь шла лишь о шуточном прогнозе, но обыватели, похоже, восприняли данную информацию как уже свершившийся факт.

People are convinced Kate Middleton is expecting baby number four https://t.co/bntPWxHtDb pic.twitter.com/Hg65QXPJRX — Daily Mirror (@DailyMirror) 10 января 2019 г.

Поклонники Уильяма и Кейт принялись в соцсетях поздравлять пару со скорым прибавлением, не обращая внимания на то, что в Кенсингтонском дворце эту информацию не подтвердили. Не проявляет признаков материнства и сама герцогиня. Она продолжает часто появляться на публике и носит одежду, подчёркивающую силуэт. Например, на Рождественское богослужение в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме она надела обтягивающее пальто винного цвета.

Her Majesty was joined by several members of the Royal Family.

Thank you to everyone who came to say hello – and Merry Christmas! #Christmas2018 pic.twitter.com/LWESijppzL — The Royal Family (@RoyalFamily) 25 декабря 2018 г.

Так или иначе, четвёртый ребёнок Кейт и принца Уильяма станет шестым в очереди на британский престол. Первый малыш у августейшей пары появился на свет 22 апреля 2013 года, его назвали Джорджем Александром Луи. Через два года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, а в апреле прошлого года герцогиня Кембриджская родила мальчика Луи Артура Чарльза. Официальный титул новорождённого — Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.