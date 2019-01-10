Помпео заявил, что Трамп готов вновь бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп готов к тому, чтобы нанести бомбовые удары по территории Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
— Президент Трамп нацелен использовать бомбардировки против режима Башара Асада, но мы надеемся, что США не будут вынуждены этого делать вновь, — сказал глава Госдепа, выступая в Американском университете в Каире.
В декабре СМИ сообщали об уничтожении больницы в Сирии при ударе коалиции США.
Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*. Однако затем выяснилось, что заявление о выходе — не более чем слова. Американские военные останутся в стране надолго.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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