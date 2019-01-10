Стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего в 2018 году

Незначительно выросли в цене макаронные изделия, крупы и бобовые культуры, а также алкоголь.

В 2018 году сильнее всего ударили по кошельку среднестатистического россиянина сахар и яйца, в среднем продовольственные товары в стране подорожали на 4,7%. Об этом говорится в исследовании Росстата.

Лидер рейтинга, сахарный песок, по отношению к декабрю 2017 года подскочил в цене на 28,3%. Следом расположились куриные яйца, которые подорожали на 25,9%, тройку замкнуло мясо и птица — 9,7%. Кроме того, выросла стоимость хлеба и хлебобулочных изделий на 5,2%, плодоовощной продукции — на 4,9%, рыбы и морепродуктов — на 3,7%, сливочного масла — на 3,6%, а также молока и молочной продукции — на 2,9%.

Незначительно выросли в цене макаронные изделия — на 1,4%, крупы и бобовые культуры — на 1,2%, алкогольные напитки — на 1,3%.

Согласно подсчётам специалистов Росстата, продовольственная инфляция в стране значительно ускорилась по сравнению с 2017 годом — с 1,1% до 4,7%.