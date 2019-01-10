В Москве открыли движение по Тушинскому тоннелю

В Москве открыто движение в Тушинском тоннеле в обе стороны. Об этом сообщает ЦОДД. Также разблокирован съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра.
Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp— ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019
В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. pic.twitter.com/K5t9PRPDAz— ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019
Напомним, тоннель начало затапливать в первой половине дня. Как стало известно, к этому могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.
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