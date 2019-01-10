В Москве открыли движение по Тушинскому тоннелю

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В Москве открыли движение по Тушинскому тоннелю

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Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

Проехать по нему нельзя было несколько часов. Различные службы устраняли последствия подтопления.

В Москве открыто движение в Тушинском тоннеле в обе стороны. Об этом сообщает ЦОДД. Также разблокирован съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра.

Напомним, тоннель начало затапливать в первой половине дня. Как стало известно, к этому могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.

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