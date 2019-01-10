В Москве открыли движение по Тушинскому тоннелю

Проехать по нему нельзя было несколько часов. Различные службы устраняли последствия подтопления.

В Москве открыто движение в Тушинском тоннеле в обе стороны. Об этом сообщает ЦОДД. Также разблокирован съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра.

Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp — ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019

В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. pic.twitter.com/K5t9PRPDAz — ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019

Напомним, тоннель начало затапливать в первой половине дня. Как стало известно, к этому могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.