В Магнитогорске из больницы выписали подростка, которого навещал Путин

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В Магнитогорске из больницы выписали подростка, которого навещал Путин

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Ещё два человека пока остаются на госпитализации в этом городе — один в Челябинске и один в Москве.

Пострадавший после обрушения жилого дома в Магнитогорске подросток выписан из больницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Челябинской области сообщает портал 74.ru.

13-летний Сергей Гаврилов идёт на поправку, однако гипс со сломанной ноги школьнику снимут нескоро. Как отмечается, днём ранее из больницы была выписана бабушка молодого человека.

— Ещё два человека пока остаются на госпитализации в Магнитогорске, один в Челябинске и один в Москве, — сообщили в областном Минздраве.

Ранее Лайф сообщал, что после частичного обрушения дома к оказавшемуся в больнице Сергею приезжал Владимир Путин. Президент пообещал передать мальчику подарок.

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