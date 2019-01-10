В подвале дома в Краснодаре нашли замурованное тело мужчины

Правоохранители обнаружили в заложенном кирпичом подвале одного из домов Краснодара тело мужчины. Об этом сообщает краевое управление ФСБ.

В ведомстве отметили, что сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о жителе города, который придерживается националистических взглядов и планировал преступление против правоохранителей.

Дом, где проживает мужчина, удалось взять в ходе совместной с полицейскими операции. На месте были обнаружены оружие и боеприпасы, литература и предметы националистической направленности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону, после обнаружения тела начата проверка.