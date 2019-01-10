В Москве поставили на учёт семью за видео с угрозами сдать "сына-тварь" в детдом

На попавших в Сеть кадрах разгневанная женщина кричит на малыша, не стесняясь в выражениях.

Органы опеки поставили на учёт московскую семью, в которой 27-летняя мать издевалась над маленьким сыном и снимала это на видео. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в столице Евгений Бунимович.

— Мама признаёт, что это было несколько месяцев назад, это был нервный срыв. Органами опеки семья поставлена на учёт как находящаяся в трудной жизненной ситуации. С ней будут тщательно работать, — рассказал омбудсмен.

По его словам, с родителями будут работать психологи и социальные службы, уже сделаны запросы в поликлинику по медицинским вопросам. При этом, как уточнил Бунимович, внешне двое детей пары выглядели здоровыми, активными, синяков на теле не обнаружено, вопрос об изъятии малышей из семьи не ставится.

Ранее Лайф сообщал о появлении в Сети видеозаписи с издевательствами над малолетним сыном. На ней женщина кричит на малыша, не стесняясь в выражениях и угрожая отправить его, "тварину", в детский дом.