Украинский лидер Пётр Порошенко во время молебна перепутал место рождения главы "новой церкви" митрополита Епифания. Соответствующее видео появилось на странице президента Украины в "Фейсбуке".
На видео (с 13:40) лидер Незалежной заявил, что ему особенно приятно находиться в Ровно, потому что "это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания".
— Я очень благодарен ровенской земле за то, что она родила предстоятеля украинской православной церкви, — говорит Порошенко.
Однако при этом, согласно информации из открытых источников, Епифаний (Сергей Петрович Думенко) родился в селе Волково Одесской области, а детство и вовсе провёл в Черновицкой области.
В городе Ровно он оказался будучи уже во взрослом возрасте, когда он поступил на службу секретарём-референтом митрополита Ровенского и Острожского Даниила (Чокалюка).
Там же он и начал преподавательскую деятельность в духовной семинарии и стал писать для церковных СМИ.
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