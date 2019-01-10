Глава Незалежной находился в городе Ровно и заявил, что ему приятно там быть, поскольку "это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания", хотя, согласно данным из открытых источников, представитель церкви родился в Одесской области, а детство провёл в Черновицкой.

Украинский лидер Пётр Порошенко во время молебна перепутал место рождения главы "новой церкви" митрополита Епифания. Соответствующее видео появилось на странице президента Украины в "Фейсбуке".

На видео (с 13:40) лидер Незалежной заявил, что ему особенно приятно находиться в Ровно, потому что "это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания".

— Я очень благодарен ровенской земле за то, что она родила предстоятеля украинской православной церкви, — говорит Порошенко.

Однако при этом, согласно информации из открытых источников, Епифаний (Сергей Петрович Думенко) родился в селе Волково Одесской области, а детство и вовсе провёл в Черновицкой области.

В городе Ровно он оказался будучи уже во взрослом возрасте, когда он поступил на службу секретарём-референтом митрополита Ровенского и Острожского Даниила (Чокалюка).

Там же он и начал преподавательскую деятельность в духовной семинарии и стал писать для церковных СМИ.