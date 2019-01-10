Павленский посвятил процесс о поджоге центрального банка Франции маркизу де Саду

Российский художник-акционист отметил, что французский писатель "показал истинную природу власти".

Обвиняемый в поджоге центрального банка Франции российский художник-акционист Пёрт Павленский посвятил процесс писателю маркизу де Саду. Об этом он заявил на русском языке после начала судебного заседания, сообщает агентство France-Presse.

— Я должен сделать важное сообщение: я посвящаю этот процесс маркизу де Саду. Маркиз де Сад показал истинную природу власти, — громко выкрикнул Павленский, потребовав от присяжного переводчика перевести его слова на французский язык. Как отмечается, переводчик делать этого не стала.

Судья отметил, что слова россиянина могут являться попыткой нового перформанса.

— Возможно, это очень интересное новое выступление, но нет, я вас не слушаю, это вы слушаете меня, — ответил судья на выкрики художника.

В результате судебное заседание было приостановлено.

Ранее Лайф сообщал, что в октябре 2017 года Павленский поджёг здание центрального банка Франции. Перформанс художника и его задержание на видео сняли очевидцы. Сам Павленский объяснил мотивы своего поступка, заявив, что Банк Франции является "одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей". В сентябре 2018 года художник рассказал о пытках и карцере во французской тюрьме.