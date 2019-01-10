Обвинялся в изнасиловании, попался с наркотиками. В Бресте задержали сына Шарыго

Отмечается, что именно отпрыск олигарха был за рулём "мерседеса", в котором таможенники нашли гашишное масло и марихуану.

Россиянин, попавшийся в Бресте с наркотиками, оказался скандально известным сыном российского миллионера Александра Шарыго, которого бывшая подруга — модель Анна Лисовская — в 2016 году обвинила в изнасиловании и побоях. Об этом пишет белорусский портал TUT.BY со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, именно Шарыго-младший был за рулём автомобиля "Мерседес", в котором таможенники нашли гашишное масло и марихуану. Отмечается, что 24-летний сын российского миллионера был пьян.

Ранее сообщалось, что за попытку провезти наркотики из Польши в Белоруссию был арестован гражданин РФ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, Александр Шарыго фигурировал в скандале об изнасиловании и жестоком избиении модели Анны Лисовской. Девушка обвинила молодого человека в нападении. Тогда он сам сдался полиции и был арестован. Отсидев в СИЗО около года, в январе 2017-го Шарыго-младший был освобождён под подписку о невыезде.