Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях

Читайте также

Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях

2

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Омбудсмен подчеркнула, что людей, готовых взять на воспитание несколько детей, нужно поддерживать.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Министерства просвещения о приёмных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.

— Такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми, — сказала Кузнецова.

Ранее стало известно о законопроекте Минпросвещения, разрешающем приёмным семьям брать под опеку не более одного ребёнка в год и запрещающем родителям с приёмными детьми переезжать.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×