Кузнецова раскритиковала законопроект о приёмных семьях

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Министерства просвещения о приёмных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.
— Такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми, — сказала Кузнецова.
Ранее стало известно о законопроекте Минпросвещения, разрешающем приёмным семьям брать под опеку не более одного ребёнка в год и запрещающем родителям с приёмными детьми переезжать.
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